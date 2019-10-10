6 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

10.10.2019 11:57

NEVŞEHİR'de hakkında 2 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (69) saklandığı evde yakalandı.

Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'parada sahtecilik' suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda, H.D.'nin kent merkezinde bulunan evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda, H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA