6 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP'te, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.B., gizlendiği evde yakalandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.B., gizlendiği evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'da komiserlik yaparken 2016 yılında meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak aranan FETÖ üyesi E.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler E.B.'yi gizlendiği Belkız Mahallesi'ndeki bir yakınının evinde yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ