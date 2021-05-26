6 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü yakalandı
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6 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü yakalandı

6 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan F.K., jandarma ekiplerince yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan F.K., jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 hapis cezası ile aranan F.K.'nın Göksun'da saklandığı adresi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.K.'yı yakalayarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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