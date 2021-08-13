6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından hakkında 6 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahsın merkez ilçede olduğunu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan A.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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