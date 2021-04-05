6 yıl 3 ay cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı
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6 yıl 3 ay cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
6 yıl 3 ay cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl 3 ay yaralama suçundan aranan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl 3 ay yaralama suçundan aranan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.F.Y. isimli şahıs Fener Mahallesi'nde ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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