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6 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sırt bölgesinden 6 kere bıçaklandı.

Adana'da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sırt bölgesinden 6 kere bıçaklandı. Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Ö. (52), kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyünce kimliği belirlenemeyen kişi Ali Ö.'yü sırt kısmından 6 kere bıçaklayarak kaçtı. Ali Ö. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)

6 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

6 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

6 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

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