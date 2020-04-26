6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a, jandarmadan doğum günü pastası BALIKESİR'de koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Aydın Erdoğan'ın doğum gününde pasta alamadığı oğlu Recep Tayyip Erdoğan'a (6), doğum günü pastasını jandarma ekipleri götürdü.

BALIKESİR'de koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Aydın Erdoğan'ın doğum gününde pasta alamadığı oğlu Recep Tayyip Erdoğan'a (6), doğum günü pastasını jandarma ekipleri götürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Bozen Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki adaşı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle babası Aydın Erdoğan'ın kendisine pasta alamaması üzerine, jandarmayı arayıp, pasta istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan için doğum günü pastası yaptırıp, evine götürdü. Minik Erdoğan, jandarma ekiplerinin getirdiği pastanın üzerindeki mumları üfleyerek doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Baba Aydın Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pasta almaya gidemeyince oğlunun çok üzüldüğünü belirterek, "Bu nedenle benim masa üstündeki telefonumu almış ve 156 jandarma ihbar hattını arayarak pasta istemiş. Sağ olsun jandarma ekipleri de oğlumun bu isteğini kırmayıp, yerine getirmişler. Oğlum jandarma ağabeyleri ile pasta keserek 6'ncı doğum gününü kutladı. Allah devletimizi, milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun" dedi.

Kaynak: DHA