6 yaşındaki Miraç, polis sireni korkusunu yendi, yunus ekibiyle doğum günü kutladı
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6 yaşındaki Miraç, polis sireni korkusunu yendi, yunus ekibiyle doğum günü kutladı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde motorize yunus polisleri, polis aracı sirenini duyunca panik yaşayıp, saklanan Miraç Aydın'a (6) sürpriz yaparak, eve getirdikleri pastayla doğum gününü kutladı.

6 yaşındaki Miraç, polis sireni korkusunu yendi, yunus ekibiyle doğum günü kutladı
26.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:39

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde motorize yunus polisleri, polis aracı sirenini duyunca panik yaşayıp, saklanan Miraç Aydın'a (6) sürpriz yaparak, eve getirdikleri pastayla doğum gününü kutladı. Aydın, bindirildiği motosiklette siren çalıp eğlenirken, ailesi de çocuklarının üzerindeki korkuyu yenmesine yardım eden polis ekiplerine teşekkür etti.

İlçeye bağlı Dürbinar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Miraç Aydın, 13 Mayıs'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat sokağa çıkma iznini annesiyle, evinin önünde oyun oynayarak geçirdi. İzin saatinin dolmasına rağmen sokakta oyun oynamaya devam eden Miraç Aydın ve ailesi, o sıra devriye atan polis ekiplerince, siren çalınarak uyarılınca eve döndü. Salgın nedeniyle evden çıkmayan küçük çocuğun, televizyonda her polis sireni duyduğunda evin içerisinde korkarak saklanmaya başlanması üzerine, ailesi bu korkusunu yenmesi için AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe'den yardım istedi. Altıntepe'nin konuyu ilçe emniyet müdürlüğüne bildirmesi üzerine, harekete geçen motorize yunus polisleri, Miraç Aydın'a sürpriz hazırladı. Ekipler, eve getirdikleri pastayla Aydın'ın doğum gününü kutladı. Küçük çocuk, bindirildiği motosiklette siren çalıp eğlenirken, ailesi de çocuklarının üzerindeki korkuyu yenmesine yardım eden polis ekiplerine teşekkür etti.

'KORKUYU ÜZERİNDEN ATMIŞ OLDU'

Güngör Aydın, oğlunun artık polisleri çok sevdiğini belirterek, "Siren sesi duyunca evde oğlum saklanmaya başladı. Oğlumun doğum gününde ona sürpriz yapan polisler bizi ziyaret ederek doğum günü pastası verdiler. Birlikte doğum gününü kutladık. Polis motosikletine bindi. O korkuyu da üzerinde atmış oldu. Şimdi polisleri daha çok seviyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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