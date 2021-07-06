6 yaşındaki minik Musa'nın feci ölümü
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6 yaşındaki minik Musa'nın feci ölümü

6 yaşındaki minik Musa'nın feci ölümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta oto tamirhanesinde çalışan bir kişi, tamir ettiği aracı test etmeye çıktığı esnada yola fırlayan bir çocuğa çarptı.

Esenyurt'ta oto tamirhanesinde çalışan bir kişi, tamir ettiği aracı test etmeye çıktığı esnada yola fırlayan bir çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, aile kazayı yapan sürücüyü suçladı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kıraç Büyük Ayazma Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre V.I. isimli tamirhane çalışanı kendisine tamir için bırakılan aracı test etmek için deneme sürüşüne çıktı. Bu sırada 6 yaşındaki Musa İpek isimli çocuk, yolda karşıdan karşıya geçmek istedi. Yola fırlayan İpek'i görmeyen sürücü çocuğa çarparak yoluna devam etti. 20 metre ilerleyen sürücüyü vatandaşlar uyararak durdurdu. Kazayı yapan sürücüyü aile yakınları darp etmeye çalıştı. Ağır yaralanan çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğa yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndüremedi. Sürücü V.I. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

"Sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz"

Hayatını kaybeden Musa İpek için bugün öğle namazı sonrası cenaze namazı düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası açıklamada bulunan Amca İpek, "Sürücü araç kullanırken telefonla konuştuğunu biliyoruz. Müzik son ses ve hızlı bir şekilde yolda ilerliyor. Musa yola çıktığı sırada çarparak yoluna devam ediyor, kaza yaptığının bile farkında değil. Biz aile olarak sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz. Bu caddede hiçbir kasis veya trafik lambası bulunmuyor, daha kaç çocuğun ölmesi gerekir" dedi. Cenaze namazının ardından minik Musa defnedilmek için Çarmıklı mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

6 yaşındaki minik Musa'nın feci ölümü
6 yaşındaki minik Musa'nın feci ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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