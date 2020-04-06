6 yaşındaki Mehmet Emin kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı 6 yaşındaki Mehmet Emin kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladıİZMİT'te yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği 515 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

6 yaşındaki Mehmet Emin kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

İZMİT'te yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği 515 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

İzmit Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamaya karar verdi. Harçlıklarından biriktirdiği parayı, evden çıkamadığı için banka hesabına yatırmak üzere polise haber verdi. Mehmet Emin, evinin önüne gelen polislere kumbarasında bulunan 515 lirasını teslim etti. Polis ekipleri tarafından alınan para, Mehmet Emin'in isteği doğrultusunda 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış olarak yatırıldı. Yaptığı bağışın ardından polis ekiplerinin kendisine verdiği dekontu alan Mehmet Emin, 'Biz bize yeteriz, evde kal Türkiye' dedi.

Kaynak: DHA