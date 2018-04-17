6 Yaşındaki Mağdurun Ailesinin Şikayetçi Olmadığı İstismarcıya 15 Yıl Hapis

DİYARBAKIR'da, 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 29 yıl hapis cezası istemi ile tutuklu yargılanan M.A.B.'ye indirim yapılarak verilen 11 yıl 8 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından az bulanarak bozuldu. Mahkeme, yeniden yapılan yargılamada, mağdurun anne ve babasının şikayetlerini geri çekmesine karşın sanığı 15 yıl hapse çarptırdı.

Olay, geçen yıl 19 Aralık'ta merkez Kayapınar İlçesi'nde meydana geldi. Uçucu madde bağımlısı M.A.B. (39), kız çocuğu L.D.'yi yaşadığı kulübeye götürüp, cinsel istismarda bulundu. Kızının sesini duyup olay yerine gelen anne Z.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A.B. tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonrası M.A.B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarında 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı, dava açıldı.

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan M.A.B., 3 Mart 2017 tarihinde 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini indirim sebebi kabul eden mahkeme, M.A.B.'nin cezasını 11 yıl 8 aya indirdi.

CEZA VERİLİRKEN ARTIRIM UYGULANMADI

Kararın açıklanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ile sanık avukatı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı. Davayı değerlendiren 17'nci Ceza Dairesi, 31 Mayıs 2017 tarihinde yerel mahkemenin kararını bozdu. Sanığın, çocuğun cinsel istismarı eylemini zorla veya tehditle işlediğinin kabulü halinde, daha yüksek ceza gerektiren kanun maddesinin uygulanmasının zorunlu olduğunu belirten İstinaf Mahkemesi, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun zorla veya hile kullanılarak işlendiğinin belirtilmesine rağmen, cinsel istismar eyleminde bu konuda artırım maddesinin uygulanmadığını kaydetti. Sanığa ceza verilirken eylemin zorla veya tehditle işlenip işlenmediğinin tartışılmadığı belirtilen kararda, bu nedenle hükmün bozulduğu belirtildi.

'İFTİRA ATTILAR'

Bu kararın ardından M.A.B.'nin yeniden yargılanmasına Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. M.A.B., duruşmadaki savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Böyle bir suçun ağırlığını ve toplum tarafından nasıl karşılanacağını biliyorum. Yıllarca cezaevinden kaldığımdan dolayı bu suçun cezasını bilirim. Bundan dolayı da işlemem. 9 yıl çocuklarımdan uzak kaldım. Çocuklara karşı sevgim vardır. Ben böyle bir suçu işleyecek biri değilim. Ben de iki kız babasıyım. Kaçak elektrik yüzünden mağdurun ailesiyle aramızda husumet oluştu. Bana iftirada bulundular" dedi.

ANNE VE BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdur L.D. mahkemedeki ifadesinde, başından geçenleri anlatırken, küçük çocuğun anne ve babasının da ifadelerine başvuruldu. Mahkemede dinlenen baba S.D. ve anne Z.D., olayın doğru olduğunu, ancak sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

CEZASI 15 YILA ÇIKTI

Kararını açıklayan Mahkeme, daha önce 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sanık M.A.B.'yi bu kez suçun zorla ve tehditle işlendiğini belirterek 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti. Suçun tek delilinin mağdur ve annesinin ifadeleri olduğunu belirten mahkemenin gerekçeli kararında, "Çelişkili olmayan ifadelere göre fiilin rızaya dayanmaksızın, doğrudan doğruya sanığın uyguladığı cebirle gerçekleştiği şüphesizdir. Kaldı ki; 6 yaşında bir çocuğun, başka birisinin cebri olmadan kendi rızası ile böyle bir fiilin mağduru olduğunu kabul edebilmek mümkün değildir. Mağdurun anne ve babası şikayetten vazgeçmişseler de; mağdur avukatı Abdullah Zeytun'un şikayetten vazgeçmeyi kabul etmemesi ve duruşmaları takip edeceklerini beyan etmesi doğrultusunda, mağdurun sıfatı katılan olarak mahkememizce kabul edilmiştir" denildi. - Diyarbakır