6 yaşındaki lösemi hastası Elisa, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6 yaşındaki lösemi hastası Elisa, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

6 yaşındaki lösemi hastası Elisa, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de yaşayan lösemi hastası 6 yaşındaki Elisa Yenigün, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rize'de yaşayan lösemi hastası 6 yaşındaki Elisa Yenigün, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Elisa Yenigün lösemi hastalığı sebebiyle Trabzon'da tedavi görüyordu. Covid-19 testi pozitif çıkan Elisa ve ailesi izolasyon için Rize'ye gönderildi. Evlerinde fenalık geçiren Elisa, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ciddi olan 6 yaşındaki Esila Yenigün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Minik Esila'nın cenazesi Rize merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Yenigün aile kabristanlığına defnedildi. Esila'nın mart ayında lösemi hastalığına yakalandığı ve 6 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

(Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)

6 yaşındaki lösemi hastası Elisa, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
6 yaşındaki lösemi hastası Elisa, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
6 yaşındaki lösemi hastası Elisa, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
6 yaşındaki lösemi hastası Elisa, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı
Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı
Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı
Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Aleyna Tilki Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Gervinho Mesut Özil Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
6 yaşındaki lösemi hastası Elisa, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 20:10:08. #1.15#

title