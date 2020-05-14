6 yaşındaki Kuzey'in virüs korkusu kamerada
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6 yaşındaki Kuzey'in virüs korkusu kamerada

ANTALYA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında, kontrollü normalleşme planına göre dün 0-14 yaş arası çocuklar 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıktı.

6 yaşındaki Kuzey'in virüs korkusu kamerada
14.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:53

ANTALYA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında, kontrollü normalleşme planına göre dün 0-14 yaş arası çocuklar 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. 6 yaşındaki Kuzey Tuğral'ın yanında biri hapşırırken kaçış anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı, dün 0-14 yaş arası için 4 saatliğine kaldırıldı. 6 yaşındaki Kuzey Tuğral da haftalardır çıkamadığı sokağa annesiyle birlikte çıktı. Kuzey Tuğral arkadaşları ile oynarken, avukat anne Eftal Tuğral da oğlunu cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Küçük çocuk bir ara arkadaşlarını izlerken, yanındaki bir kişinin hapşırması üzerine bulunduğu yerden arkasına bile bakmadan kaçmaya başladı. Bir süre gittikten sonra iki kez üst üste arkasına bakarak hapşırığı duyduğu noktaya bakan Kuzey, kendisini güvende hissettiği bir noktada durarak, etrafı izlemeye devam etti.

Yaşananları DHA'ya anlatan Eftal Tuğral, 0-14 yaş arasına tanınan 4 saatlik özgürlüğü oğluyla birlikte yaşadıklarını belirterek, "Oğlum oynuyordu. Biz de anı olsun diye görüntü aldık. Hapşırıktan kaçtığını fark etmemiştim. Eve gidip videoları izlerken hapşırık sesinden sonra arkasına bile bakmadan hızla koştuğunu fark ettik. İçten içe bu kaygısının, bu korkusunun olduğunu bilmiyorduk. Biz olabildiğince bu ortamdan uzak tutmaya çalışsak da demek ki çocuklar etkilenebiliyor" dedi.Bu sorunun 7'den 70'e toplumsal bir mücadeleyle aşılabileceğini ifade eden Eftal Tuğral, "Bu mücadelede çocuklarımızın üzerine de çok büyük pay düştü. Onlar bu mücadelenin bence kahramanları. Oğlumun görüntüsünü videodan izlerken bir anne olarak bundan sonrasını düşündüm. İçerisinde neler yaşıyor? Travmatik bir durum mu var diye. Çünkü Kuzey kaygısını bugüne kadar hiç belli etmedi. En başından beri olgunlukla karşıladı. Ama bir hapşırmaya bu kadar hızlı koşuyorsa, demek ki içten içe bir korkusu var. Tabii ki, bir anne olarak biraz kaygılandım. Bununla ilgili belki de ileride destek alınması gerekecek. Bilemiyoruz" diye konuştu.Kuzey Tuğral ise 4 saat boyunca dışarıda eğlendiğini belirterek, "Dışarıda bisikletle gezdim. Biraz yürüdüm. Sonra da dinlendim. Biri arkamda hapşırınca da koronavirüs tehlikeli olduğu için kaçtım" dedi.Uzman Psikolog Danışman ve Psikiyatrist Selma Akbulut ise bu süreçten en çok etkilenenlerden birilerinin de çocuklar olduğunu ifade ederek, şu durum tespitinde bulundu:

"Pandemi döneminde çocuklar rutinlerinden çok yoksun kaldı. Ev içerisindeler ve olayları anlamlandırmaya çalışıyorlar. Dışarıda sürekli bir tehlikenin var olduğunun belirtiliyor olması, haberlerde bunun gündem olması, ev içerisinde de bu konuşmaların yer alması ve özellikle özledikleri kişilere de ulaşamıyor olmaları, onlarda 'gerçekten burada kötü bir şey var' düşüncesini yoğunlaştırabilir. Çocuğun bu durum karşısında takınacağı tutumun dozunu, evdeki bireylerin davranışları, söylemleri, çocuğa karşı kullandıkları ifadeler gösterecektir. Yani ebeveyn bu süreçte, 'Evet olumsuz bir süreç var. Kaygı yaşayabiliriz. Ama dışarıda büyük bir tehlike yok. Güvendesin' duruşunu sergilerse çocuk bu kaygıyı olması gerektiği kadarıyla yaşayıp, durumu gereğinden fazla felaketleştirmeyecektir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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