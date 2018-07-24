6 Yaşındaki Kuzenini Maganda Kurşunuyla Vuran Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te askere gidecek bir genç için düzenlenen eğlencede, havaya rastgele ateş açıldığı sırada 6 yaşındaki kuzenini başından vurarak ölümüne neden olan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te askere gidecek bir genç için düzenlenen eğlencede, havaya rastgele açılan ateş sırasında tutukluk yapan bir tabancanın aniden patlaması sonucu başından vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti.

Olayın zanlısı ise Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda yakalandı.

Suçunu itiraf etti, ağlayarak çıktı

Gaziantep Kahramanmaraş yolunda kaçmaya çalışırken yakalanan Süleyman B. (27) emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Sorgusunun ardından sağlık kontrolleri yapılmak üzere Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülen Süleyman B. sağlık kontrollerinin ardından hastaneden ağlayarak çıktı. Süleyman B. Gaziantep Adliyesine sevk edildi. - GAZİANTEP