6 Yaşındaki Kanser Hastası Bağış Topladığı Gece Hayatını Kaybetti

Gerçekleştirdiği "tırnak boyama" kampanyası ile dünya çapındaki hasta çocukların tedavisinde kullanılmak amacıyla milyonlarca euro yardım toplayan ve Papa Francesca tarafından kutsanan, Hollandalı 6 yaşındaki kanser hastası Tijn Kolsteren, yaşamını yitirdi.





Mayıs ayında beyin kökü kanseri hastası çocukların tedavisinde kullanılmak üzere 1 milyon euroluk bir kampanya başlatan Tijn, Perşembe günü bu hedefe ulaştı.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Perşembe günü Tijn'ı arayarak istenen yardım miktarına ulaşıldığını açıkladı. Bu haberden saatler sonra, Cuma gece yarısı 6 yaşındaki Tijn hayatını kaybetti.



'Ben yetişkin biri olabilecek miyim?'



Çok nadir görülen beyin kökü kanseri hastalığına yakalanan Tijn Kolsteren, geçen yıl Noel döneminde katıldığı bir yardım kampanyası sonrası, Hollanda halkı tarafından "son yüzyılın en önemli Noel figürü" ilan edilmişti.





Doktoruna, "Ben yetişkin biri olabilecek miyim?" diye soran Tijn, "Hayır, olamayacaksın" yanıtı üzerine çocuklar yararına düzenlenen yardım kampanyasına katılma kararı almıştı.





Tijn'ın hedefi, dünya genelinde zatürre kaynaklı çocuk ölümleriyle mücadele amacıyla gerçekleştirilen yardım kampanyasında 100 euro toplamaktı.



Aynı zamanda "boş vermek" anlamında bir deyim olan "boyamak" (Lak aan!) sözcüğünü slogan olarak seçen Tijn, yardım edenlerin tırnağına oje sürmeye başladı.



Bu kampanya o kadar ilgi gördü ki, Başbakan Rutte başta olmak üzere çok sayıda politikacı ve sanatçı Tijn'a destek amacıyla, onunla birlikte tırnak boyadı.



Sosyal medyada birçok kullanıcı, Tijn'in ölümü sonrası üzüntülerini dile getirdi. Bir Twitter kullanıcısı, "Huzur içinde uyu güzel çocuk, dünya biraz olsun sana benzemeli" mesajını paylaştı.





Bir başka kullanıcı da, Twitter paylaşımında "Çok genç, çok erken... Ama şimdiden büyük bir miras bıraktı" ifadelerini kullandı.



8 milyon euro toplandı



Noel'den bir gün önce sona eren kampanyada 100 euro hedefiyle yola çıkan Tijn, tek başına 2,5 milyon euro topladı. Ülke genelinde toplanan yardım miktarı onun da katkılarıyla 8 milyon euroya ulaştı.





Bu para, dünya çapında her yıl 900 bin çocuğun ölümüne neden olan zatürreyle mücadele için Kızıl Haç'a verildi.



Başbakan Rutte, en zor döneminde bile enerjisini kaybetmeyen Tijn'ı "örnek insan" diye tanımlamıştı.



Rutte, Tijn'in ölümü üzerine Twitter hesabından "Üzücü bir haber. Tijn vefat etti. Bütün Hollanda onun gibi bir delikanlı ile gurur duyuyor. Hoşçakal sevgili cesur Tijn!" mesajını paylaştı.





ABD'deki Minor Planet Center tarafından da Tijn'ın adı bir asteroide verilmişti.



Kızıl Haç'ın çok az kişiye verdiği onur ödülüne sahip olan Tijn, Nisan ayında da Papa Francesca tarafından kutsanmıştı.



Papa, Kolsteren ailesine gönderdiği mektupta Tijn'ın hasta çocukların iyileşmesi konusunda gösterdiği çabanın kendisini çok etkilediğini belirterek, onun için dua ettiğini ve kutsadığını belirtmişti.





Babası Gerrit Kolsteren, geçen yılki yardım organizasyonu sonrası, "Tijn belki gelecek Noel'i göremeyecek. Ama her şeye rağmen hem Tijn, hem de biz yaşananlardan çok mutlu olduk" demişti.