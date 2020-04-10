6 yaşındaki Fatma, kumbarasındaki 165 TL'yi bağışladı TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, 6 yaşındaki Fatma Kaya da kumbarasında biriktirdiği 165 TL ile katıldı.

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, 6 yaşındaki Fatma Kaya da kumbarasında biriktirdiği 165 TL ile katıldı.

Merkez Ortakapı Mahallesi'nde oturan Ayşenur- Mustafa Kaya çiftinin kızı Fatma, kumbarasında biriktirdiği 165 TL'yi koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya bağışlama kararı aldı. Anne ve babasının da izin verdiği Fatma, 155'i arayarak polisten yardım istedi. Kaya ailesinin evine gelen polis memurları, Fatma'nın biriktirdiği parayı alarak bağış kampanyasının hesabına yatırdı. Polisler, bağış karşılığı aldığı makbuzu da götürerek Fatma'ya teslim etti.

Koronavirus salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda kızını dışarı çıkaramadığı için 155'i arayarak yardım istediğini söyleyen Mustafa Kaya, "Koronavirüs salgınından önce umreye gitmeyi düşünüyorduk. Anaokulu öğrencisi olan Fatma bu yüzden para biriktiriyordu. Ama Cumhurbaşkanımızın böyle bir kampanyayı başlatması üzerine parayı buraya yatırmak istedi. Çok da iyi oldu" dedi.

Kampanyaya destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren minik Fatma ise kumbarasında biriktirdiği paraları kampanyaya bağışladığı için çok mutlu olduğunu kaydetti. Okulların kapanmasıyla evde kaldığı için üzülmediğini, annesine yardım ettiğini söyleyen Fatma, oyunlar oynayarak vakit geçirdiğini anlattı.

Kaynak: DHA