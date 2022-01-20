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6 yaşındaki çocuk yangından kaçarak kurtuldu

6 yaşındaki çocuk yangından kaçarak kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir evde çekyatın yanması sonucu çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk evden kaçarak kurtuldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir evde çekyatın yanması sonucu çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk evden kaçarak kurtuldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde bir binanın zemin katında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası işte olan, annesi de kardeşini okula götüren 6 yaşındaki çocuğun yalnız olduğu sırada evdeki çekyatta yangın çıktı. Çocuk, evin kapısını açık bırakarak evden kaçtı. Yangını fark eden komşuları kapısı açık olan eve girip yangına müdahale ederek söndürdü. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de olay yerine sevk edildi. - SAMSUN

6 yaşındaki çocuk yangından kaçarak kurtuldu

6 yaşındaki çocuk yangından kaçarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İlkadım, Yangın, Samsun, Çocuk, 3. Sayfa, Haber

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