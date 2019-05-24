6 yaşındaki çocuk trafik kazasında ağır yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.T. (42) yönetimindeki 45 H 6535 plakalı otomobil, Aşağıkoçaklar Mahallesi Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi'nde Eslem Avcı'ya (6) çarptı.

Vatandaşlar tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Eslem Avcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücü M.T'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA