6 yaşındaki çocuğu maganda kurşunu ile vuran şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te askere gidecek bir genç için düzenlenen eğlencede, havaya rastgele açılan ateş sırasında 6 yaşındaki kuzenini başından vuran 27 yaşındaki Süleyman B. yakalandı.

Gaziantep'te askere gidecek bir genç için düzenlenen eğlencede havaya rastgele açılan ateş sırasında tutukluk yapan bir tabancanın aniden patlaması sonucu başından vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti.

Olayın zanlısı ise, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda yakalandı.

Suçunu itiraf etti, ağlayarak çıktı

Gaziantep Kahramanmaraş yolunda kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs ise, Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Sorgusunun ardından sağlık kontrolleri yapılmak üzere Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülen Süleyman B. sağlık kontrollerinin ardından hastaneden ağlayarak çıktı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Beydilli Mahallesi 43 nolu sokakta meydana gelmişti. Askere gidecek olan M.K. isimli şahıs için asker uğurlama gecesinde eğlence sırasında S.B. isimli şahsın havaya açtığı kurşun, 6 yaşındaki İsmail Doler'in başına isabet etmişti.

Şahıs, Emniyetteki sorgusunun ve sağlık kontrollerinin ardından Gaziantep Adliyesine sevk edildi.