6 Yaşındaki Çobandan 23 Nisan Şiiri

Gaziantep'te 6 yaşındaki çoban dağda inek otlatırken, 23 Nisan şiiri okuyarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Minik çobanın dedesi tarafından çekilen görüntüsü kısa süre içinde sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Sarıt Mahallesi'nde ikamet eden İdris Turp'un torunu olan Cihan Ali Turp, okulların 23 Nisan dolayısıyla tatil olmasının ardından dedesine destek olmak için dağa inek otlatmaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Cihan Ali, dağda inek otlatırken okuduğu şiir ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Okuduğu şiiri tüm dünya çocuklarına ithaf eden Cihan'ın o anlardaki görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dede İdris Turp tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, saatler içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı - GAZİANTEP