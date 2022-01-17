6 YAŞINDA İLK SERGİSİNİ AÇTI

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da anaokulu öğrencisi Göksu Koyuer (6), ilk resim sergisini açtı. 40 civarında resmi bulunan Göksu, sergiden elde edecek geliri sokak hayvanları için harcayacak.

İnegöl ilçesinde yaşayan Filiz ve Göksel Koyuer çiftinin kızı Göksu, bebeklik dönemindeki karamaları da dahil 40 civarındaki resmi ile sergi açtı. Eğitim gördüğü okulda ilk sergisini açan Göksu, sergiden elde edecek geliri sokak hayvanlarına mama almak için harcayacak. Serginin açılışına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'İLK ÖNCE KARAMALARLA BAŞLADIM'

Açılışta konuşan Göksu Koyuer, "6 yaşındayım. Bebeklikten beri resim çiziyorum. İlk resim sergimi açıyorum. 1 yaşından beri resim yapıyorum. Annem ve babam sayesinde resim yapmayı öğrendim. Resim yapmaya ilk önce karalamalarla başladım. Resim sergisinden kazanacağım parayla sokak hayvanlarına mama alacağım" dedi.

'BU SERGİ DİĞER ÇOCUKLARA İLHAM VERDİ'

Göksu'nun annesi Filiz Koyuer "Göksu resim yapmayı çok seviyor. Ben de destek oldum. 1 yaşından beri resim yapıyor. Okulumuzun bize sergi konusunda büyük desteği oldu. Bu sergi, Göksu'yu oldukça mutlu etti. Göksu, doğa hayvanlarını çok seven bir çocuk. Tabii bu sergi diğer çocuklara da ilham verdi. Çok muazzam dönüşler aldık. Göksu, sergiden kazanacağı paranın sokak hayvanlarına mama olarak verilmesinden çok mutlu oldu, bizde mutlu olduk" diye konuştu.

'GÖKSU ÖNEMLİ BİR YETENEK'

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban "Minik öğrencimiz Göksu'nun ilk resim sergisine katıldık. Öğrencimizi tebrik ediyorum. Göksu'nun sergide izlenime sunduğu resimleri satarak, geliriyle sokak hayvanlarına mamalar alması güzel bir davranış. Tebrik ediyorum. Öğrencimize başarılar diliyorum" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise "Göksu'yu tebrik ediyorum. Göksu önemli bir yetenek. Müthiş hayal yeteneğini resme yansıtmış. Arzumuz; bu yaştaki küçük yetenekleri kazanmak. Emeği geçenleri, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.