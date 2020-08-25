6 valiye ev sahipliği yapan tarihi konak için restorasyon talebi
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6 valiye ev sahipliği yapan tarihi konak için restorasyon talebi

TOKAT'ta 1933 ile 1945 yılları arasında 6 valiye ev sahipliği yapan tarihi Vali Konağı, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

6 valiye ev sahipliği yapan tarihi konak için restorasyon talebi
25.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:10

TOKAT'ta 1933 ile 1945 yılları arasında 6 valiye ev sahipliği yapan tarihi Vali Konağı, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yıllara meydan okuyan konak restore edilmeyi bekliyor.

Kent merkezi Soğukpınar Mahallesi Bey Sokağı üzerinde bulunan ve kesin yapım tarihi belli olmamakla beraber 1700'lü yıllarda yapıldığı düşünülen Cumhuriyet Dönemi sonrası 1933 ile 1945 yıllarında vali konağı olarak kullanılan tarihi konak yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yıllara meydan okuyan konak, sırasıyla Vali Rıza Ceylan, Recai Gürel, Faiz Ergün, Selahattin Üner, İzzettin Çağpar ve Cavit Kınay'a ev sahipliği yaptı. 1970 yılında Tokat Valiliği tarafından satılan konak, restore edilerek eski haline kavuşmayı bekliyor. Konağın sahibi Turgut Erol ise sit alanı olduğu için konağa herhangi bir müdahalede bulunamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istiyor. 

'HER TARAFI YIKILIYOR'Konağın sahibi Erol, konağın artık yıkılmak üzere olduğunu belirterek, "1970 yılından bugüne kadar bu konak bizdedir. Sit alanı içerisinde olduğu için bir şey yapamadık. Yaptırmaya gücümüz de yoktur. Tokat'ın ilk valilerinin burada oturduğunu söylüyorlar. Şu anda ben de burada ikamet ediyorum. Çatısı akıyor, yaptırma gücümüz yok. Büyük ve tarih kokan bir bina. Burası önceden çok güzeldi. Cıvıl cıvıl bahçesi vardı. Ama şimdi öyle değil, bakamıyoruz. Her tarafı yıkılıyor. Restore edilmesini istiyorum. Valimize de söyledim burası ile bizzat ilgileneceğini söyledi" dedi.'MÜZE OLMALI'

Mahalle Muhtarı Rasim Yılmaz ise "Burası Tokat'ın en eski sokaklarından biridir. Sokak içerisinde bulunan vali konağımız Cumhuriyet Döneminde 6 valiye ev sahipliği yapmış. Zamanında lojman olarak kullanılmış. Zaman içerisinde de satılmış. Satıldıktan sonra şahsa geçmiş. Şu anda da bir arkadaşımıza aittir. Ama kamulaştırılır mı bilemiyorum. Kamulaştırılır ve devlete geçer ise bir müze olarak kullanılabilir. Zamanında burası Tokat'ın ünlü eşraflarının, beylerin, paşaların oturduğu bir sokaktır. Vali konağı, güzel ve büyük bir konak. Hem dış hem de iç mekan olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Kamulaştırılarak müze haline dönüşürse daha güzel şeyler çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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