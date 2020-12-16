6 üniversiteye 109 akademisyen alınacak
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6 üniversiteye 109 akademisyen alınacak

16.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:28
6 üniversiteye 109 akademisyen alınacak

6 üniversiteye 109 akademisyen alımına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 üniversiteye 109 akademisyen alımına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Atatürk Üniversitesine 28 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi, Boğaziçi Üniversitesine bir profesör, bir doktor öğretim üyesi, İskenderun Teknik Üniversitesine 10 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, bir profesör, Ordu Üniversitesine de 12 öğretim görevlisi alınacak.

Ayrıca, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Gelecek Projesi öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi istihdamı" kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 11 doktor öğretim üyesi, bir doçent, Yıldız Teknik Üniversitesi ise 32 doktor öğretim üyesi, 6 doçent ve 2 profesör alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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