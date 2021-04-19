"6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası" Antalya'da düzenlendi
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"6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası" Antalya'da düzenlendi

'6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası' Antalya'da düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca da 3 sporcunun da derece elde etmesi dolayısıyla sporcuları, antrenörler ile kulüp yöneticilerini tebrik etti.

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Karatay Belediye Spor Kulübü, Antalya'da düzenlenen ve Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası(Turkish Open)" müsabakalarından 3 madalya ile döndü.

25 ülkeden yüzlerce sporcunun pandemi kuralları çerçevesinde mücadele ettiği kupada Milli Takımımız 8 Altın, 11 Gümüş ve 14 Bronz Madalya kazanırken; son iki yıldaki faaliyetleriyle önemli başarılar elde eden Karatay Belediye Spor Kulübü de 3 sporcuyla katıldığı kupada 2 madalya elde ederek adından söz ettirdi.

Bu kapsamda Karatay Belediye Spor Kulübü'nden Muhammet Furkan Karagöz Genç Erkek Low Kick 57 kiloda, Hasan Hüseyin Özöbüt Genç Erkek Low Kick 60 kiloda ve Fatmanur Aydın da Genç Bayan Low Kick +70 kiloda 3'üncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası"nda önemli başarılar elde ederek 3 bronz madalya kazanan Karatay Belediye Spor Kulübü sporcularını ve kulüp yöneticileri ile antrenörleri tebrik etti.

Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediye Spor Kulübümüz bünyesinde kariyerlerine başarılı bir şekilde devam eden sporcularımız, katıldıkları etkinlik, turnuva ve şampiyonalarda başarılarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyorlar. Son olarak Antalya'da düzenlenen kupaya katılan 3 sporcumuzun da madalyayla dönmesi ise bizleri, ailelerini ve ülkemizi gururlandırdılar. Bu vesileyle başarılarından dolayı sporcu kardeşlerimizi, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerini kutluyorum. Bizler, Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmesi, onların şehirlerinin ve ülkelerinin gururu olması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sporcu kardeşlerimizin ulusal ve uluslararası arenada göğsümüzü kabartacak yeni başarılar elde edeceğine inanıyorum"

Kaynak: Bültenler

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