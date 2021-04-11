6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Antalya'da yapıldı
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6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Antalya'da yapıldı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Antalya'da yapıldı

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) tamamlandı.

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Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) tamamlandı.

Kemer ilçesindeki bir otelin spor salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona, yaklaşık 30 ülkeden bini aşkın sporcu katıldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı ve Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Asbaşkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine çok güzel bir organizasyona Antalya'da ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Müsabakaları 9 Nisan'da başlayan turnuvaya katılımın yoğun olduğunu, dereceye giren sporculara ilişkin istatistik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kayıcı, şöyle konuştu:

"Dereceye giren sporcularımız madalyalarını aldı. Kendilerini ülkelerine, memleketlerine uğurlamaya başladık. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı kick boks camiası adına teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Kayıcı, organizasyonda başarılı olan Türk sporcular arasından 13-22 Ağustos'ta Macaristan'ın Gyor şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 10-19 Eylül'de Konya'da gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları ile 5-14 Kasım'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takımın belirleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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