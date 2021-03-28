6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na doğru
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6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na doğru

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Spor
6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na doğru

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 8-11 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open), 20 ülkeden binden fazla sporcu ve teknik heyeti misafir edeceklerini belirtti.

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Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 8-11 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open), 20 ülkeden binden fazla sporcu ve teknik heyeti misafir edeceklerini belirtti.

Kayıcı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen turnuvaya ilginin büyük olduğunu söyledi.

Antalya'da düzenlenecek turnuvanın bu yıl Türkiye'deki en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olacağını ifade eden Kayıcı, "Şu ana kadar turnuvaya 20'nin üzerinde ülkeden sporcu ve teknik heyet başvurmuş durumda, katılım çok iyi." dedi.

Kayıcı, turnuvada, 13-22 Ağustos 2021'de Macaristan'ın Gyor şehrinde yapılacak olan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 10-19 Eylül 2021'de Konya'da gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları ile 05-14 Kasım 2021'de Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuları da belirleyeceklerini kaydetti.

Turnuvaya kayıtların halen devam ettiğini ve katılımcı sayının artmasını beklediklerini dile getiren Kayıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Tahminim katılımcı ülke sayımız 25 civarında olacak. Şu ana kadar 1000'in üzerinde sporcu ve teknik heyet kayıt yaptırdı. Turnuva için gerek bakanlıklarımız gerekse bilim kurulumuzdan gerekli izinleri aldık. Katılımcıların sağlığı için gereken her türlü tedbiri almış durumdayız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyulacak. Turnuvaya katılacak tüm kafilelerin, ateş ölçümü ve PCR testleri yapılıp turnuvaya öyle kabul edilecek. Ayrıca turnuva tamamen seyircisiz oynanacak. Tüm takımlar, otele girdikten sonra giriş çıkış yapılamayacak. Turnuva boyunca sporcu ve teknik heyetin bütün ihtiyaçları otelde karşılanacak. Bizim için misafirlerimizin sağlığı her şeyden daha önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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