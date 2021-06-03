6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin katılımcıları, Kapadokya'nın güzelliklerini keşfetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin katılımcıları, Kapadokya'nın güzelliklerini keşfetti

6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin katılımcıları, Kapadokya'nın güzelliklerini keşfetti
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için Nevşehir'e gelen yerli ve yabancı yönetmen, sanatçı ve yapımcılar, arazi araçlarıyla peribacalarıyla kaplı vadileri turladı.

6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için Nevşehir'e gelen yerli ve yabancı yönetmen, sanatçı ve yapımcılar, arazi araçlarıyla peribacalarıyla kaplı vadileri turladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında, konukların bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini tanımaları amacıyla özel gezi düzenlendi.

Çavuşin köyünden arazi araçlarıyla hareket eden konuklar, Ürgüp ilçesi çevresindeki Üzengi ve Pancarlık vadilerini gezip, mola noktalarında fotoğraf çekti.

Festival Başkanı Can Saraçoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden etkinlik için gelen misafirlerin Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini görmelerini sağlamak amacıyla özel bir tur organize edildiğini, amaçlarının Türkiye'nin turizm potansiyelini tanıtmak olduğunu belirtti.

Salgın tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen festivale katılımın geçen yıla kıyasla daha yüksek olduğunu aktaran Saraçoğlu, "Dünya turizm camiasında yarış devam ediyor. Biz de kontrollü normalleşe sürecinin başlamasıyla tanıtımları hızlandırdık. Uluslararası arenada tanıtım çalışması yapmak için gayret ediyoruz. Türkiye'nin turizm potansiyelini sergileyen en önemli organizasyonlardan birisi de bu festival. Tüm dünyaya ülkemizin salgın sürecinde güçlü ve güvenli bir ülke olduğunu göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Oyuncu Ziya Kürküt de festivallerin turizm merkezlerinin tanıtımı açısından önemli etkinlikler olduğunu, bir Kapadokya sevdalısı olarak organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kapadokya'da farklı dönemlerde dizi çekimleri için bulunduğunu dile getiren Kürküt, "Kapadokya'ya bir kez gelip suyunu içen tekrar çağrılır. Biz de çağrıldıkça geliyoruz. Kapadokya'nın mükemmel bir enerjisi var, burada arınıyorum. İmkanım olduğu ve dilim döndüğü kadar gidebildiğim her yerde Kapadokya'yı anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Öte yandan jürinin festivale katılan kısa ve uzun metrajlı filmlerle ilgili değerlendirmesi sürüyor. Paşabağı mevkisinde peribacaları arasında yarın düzenlenecek törende, 8 kategoride 38 yapımcı ödül alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için tüm paydaşların katılımıyla ortak eylem planı hazırlanacak
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için tüm paydaşların katılımıyla ortak eylem planı hazırlanacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzisyenlere 3 bin liralık destek paketinin süresini 1 ay daha uzattı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzisyenlere 3 bin liralık destek paketinin süresini 1 ay daha uzattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Burak Yılmaz Nihat Özdemir Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin katılımcıları, Kapadokya'nın güzelliklerini keşfetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:29:42. #1.14#

title