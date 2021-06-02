6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başladı

6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başladı Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, "Turizm Tanıtım Stratejileri" konulu panelle başladı.

6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, "Turizm Tanıtım Stratejileri" konulu panelle başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılışında, Kapadokya bölgesinin tanıtım filmi izlendi.

Daha sonra, Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) Direktörü Alexander Kammel'in başkanlık ettiği panele geçildi.

Panelde, çeşitli ülkelerden katılım sağlayan turizm otoriteleri, yönetmen ve sanatçılar bilgi paylaşımında bulundu.

Festival Başkanı Can Saraçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce 4 kez İstanbul'da, geçen yıl ve bu yıl ise Kapadokya'da gerçekleştirilen festivalin, Türkiye ve bölge turizmine önemli katkılar sunacağını vurguladı.

75 ülkeden yaklaşık 450 filmin değerlendirileceği festivalin, 5 Haziran'da ödül töreniyle sona ereceğini belirten Saraçoğlu, "35 ülkeden 70'e yakın misafirimiz, dünyaya Türkiye'yi ve Kapadokya'yı tanıtacak. Etkinlikte çekilen her kare fotoğraf dünyaya servis edilecek. Festivali düzenlerken güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarını en üst seviyede tutuyoruz. Katılımcı sayısı da sınırlı tutuluyor. Umarım gelecek yıldan itibaren daha geniş kapsamlı olarak düzenleyebiliriz. Festival sonunda, 8 kategoride 38 ödül verilecek. " dedi.

Festival, bu akşam basın toplantısı ve Nevşehir Kalesi'ndeki film gösterimiyle devam edecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Bergen Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Enes Ünal Mert Günok Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 22:40:05. #1.13#

title