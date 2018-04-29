6. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı Başladı

6. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı (ICSM2018), Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan bir otelde başladı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Ali Gençer, açılışta yaptığı konuşmada, 2008 yılından bu yana iki yılda bir düzenledikleri konferansın bu yıl 6'ncısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konferansa 60 ülkeden yaklaşık bin bilim insanının katıldığını belirten Gençer, süperiletkenliğin keşfinden bugüne kadar pratik uygulamalarda kullanılmasının dünyada birçok bilim insanı, mühendis ve teknologların önemli ilgi alanı haline geldiğini, bu konferansta da bu alanda araştırma yapanların bir araya geldiğini söyledi.

Konferansın Türkiye'de tek, dünyada da bu alanda katılımcısı ve bilimsel düzeyi en yüksek ikinci konferans olduğunu kaydeden Gençer, şöyle konuştu:

"Bilim ve teknolojideki gelişmeler, bugün hayatımızın her alanına etki etmektedir. Hızlı kalkınan bir ülke olarak, dünyadaki bilim ve teknolojide olan gelişmeleri de yakından takip edebilmemize yarar sağlayacak bu konferans, en azından süperiletkenlik ve manyetizma alanında, fizik, kimya, malzeme ve ilgili mühendislik alanlarında bilim ve teknolojik bilimsel işbirliği imkanlarını hem İslam coğrafyasından hem de gelişmiş ülkelerden gelen ülke temsilcileri arasında mümkün hale getirebilmektedir. Gelişen ve hızla büyüyen Türk ekonomisinin enerjiye olan ihtiyacı giderek artırmaktadır. Bu da doğrudan elektrik enerjisinin kullanımını yaygınlaştıracak ve elektrik şebekesindeki kesilmelere sebep olacaktır. Bu bakımdan enerji kaynaklarının çeşitliliğindeki artışlar, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırması beklenmektedir. Bu bakımdan süperiletkenliğin, son zamanlarda giderek yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine katılımında önemli avantajlar sunması beklenmektedir."

Özellikle süperiletken mıknatıslar sayesinde çok hızlı trenlerin bugün Japonya'da deneme sürüşlerinde saatte 603 kilometre hıza kadar ulaştığına işaret eden Gençer, bu teknolojinin Türkiye'ye transfer edilmesinde büyük fayda olduğunu vurguladı.

Konferans, 4 Mayıs'ta sona erecek.