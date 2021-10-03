"6. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 9 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl "Bilgiyle Kanatlan" temasıyla yola çıkan, "6. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor.

Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen fuar, 9 -17 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9. Salon'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, birçok kamu, özel kurum ve kuruluş tarafından desteklenen fuar, bu yıl 5 bin 250 metrekare alanda 23 ülkeden 25'i aşkın yayınevini ağırlayacak.

Türkiye'de gerçekleştirilen en kapsamlı Arapça kitap ve kültür etkinliği olarak kabul edilen fuar, İstanbul'a Arap coğrafyasından yoğun olarak gelen turist kitle ile İstanbul'da sayıları bir milyona yaklaşan Arap göçmen topluluğunun ve Arapçaya ilgisi olan herkesin bir milyondan fazla Arapça kitaba ulaşmasını sağlıyor.

Fuar kapsamında ayrıca Arap dünyasından önemli isimlerin katıldığı konferanslar, seminerler, imza günleri, resim, fotoğraf ve heykeltıraş sergileri, şiir ve müzik dinletileri gibi 100'den fazla kültürel etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

"Gönüllü Tercümanlık" projesi

6. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı aynı zamanda Arapça eğitimi gören öğrencileri "Gönüllü Tercümanlık" projesi ile anadili Arapça olan ziyaretçilerle buluşturarak, pratik yapma imkanı sunacak.

Yine Arapça eğitimi alan öğrenciler için özel olarak hazırlanan "Dil Köşesi"nde gönüllü öğretmenler tarından verilen Arapça ve Türkçe canlı ders etkinlikleri ve gönüllüler tarafından sosyal sorumluluk kapsamında alım gücü düşük olan öğrenciler için de kitap kuponu dağıtılacak.

Her yıl katılımcı olarak yayıncı ve ziyaretçi sayısını arttıran fuar, yapılan telif anlaşmaları ile hem yurt dışından gelen yayınevlerine hem de uluslararası okuyucu kitlesine Türk edebiyatının tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunmayı amaçlıyor.