6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitiminin Sertifika Töreni - Haberler
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6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitiminin Sertifika Töreni

Habermetre - Haberler | Toplum
6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitiminin Sertifika Töreni

Ülkemiz öncülüğü ve ev sahipliğinde 28 Temmuz - 15 Eylül 2021 tarihleri arasında uluslararası barışı ve güvenliği sağlama amacındaki Birleşmiş Milletler Polis Birimi ile başlattığımız işbirliği kapsamında yürütülen 6.

Ülkemiz öncülüğü ve ev sahipliğinde 28 Temmuz - 15 Eylül 2021 tarihleri arasında uluslararası barışı ve güvenliği sağlama amacındaki Birleşmiş Milletler Polis Birimi ile başlattığımız işbirliği kapsamında yürütülen 6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale (Formed Police Unit - FPU) Eğiticilerinin Eğitiminin (Training of Trainers - ToT) sertifika töreni 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Akademimiz Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Ali Birinci Kültür Merkezinde düzenlenmiştir.

Söz konusu tören İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU, Birleşmiş Milletler Hukukun Üstünlüğü ve Güvenlik Birimleri Genel Sekreter Yardımcısı Alexander ZOUEV, Vali/Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTAŞ, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet KENDİR, Endonezya Büyükelçisi Lalu MUHAMAD, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat BULUT, Birleşmiş Milletler Seçim ve Görevlendirme Birim Danışmanı Ata YENİGÜN, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları; 1. Sınıf Emniyet Müdürü Erhan GÜLVEREN, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet ŞENGÜN, Birleşmiş Milletler Yöneticileri, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı Daire Başkanları, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız, Akademi yönetici ve akademisyenleri, kurumların üst düzey yöneticileri ile 15 ülkeden 34 kursiyer ve basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Tören; İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU, Birleşmiş Milletler Hukukun Üstünlüğü ve Güvenlik Birimleri Genel Sekreter Yardımcısı Alexander ZOUEV, Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTAŞ, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın hitaplarının ardından kursiyerlere sertifika takdimleriyle tören sona ermiştir.

8 hafta süren eğitim; Polis Akademisi ve Birleşmiş Milletler Kurulu Polis Birimi ortaklığında gerçekleştirilmiş olup Birleşmiş Milletler Çevik Kuvvet (FPU) personelinin yetiştirilmesinde çok önem taşımaktadır. Eğitimde yer alan personelin yetiştirecekleri Birleşmiş Milletler çevik kuvvet personelinin başta Birleşmiş Milletler ve birimlerinin güvenliği, sivillerin korunması operasyonları, çatışmaların önlenmesine yönelik faaliyet ve çabalara önemli bir katkı sağlayacaktır.

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Haber: 6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitiminin Sertifika Töreni - Haberler
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