6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitimi
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6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitimi

6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitimi
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Ülkemiz öncülüğünde ve ev sahipliğinde yapılacak ve ülkemiz açısından kamu - eğitim diplomasisi adına önemli bir adım olan, aynı zamanda Birleşmiş Milletler misyonları nezdinde küresel ölçekte önemi gün geçtikçe artan 6.

Ülkemiz öncülüğünde ve ev sahipliğinde yapılacak ve ülkemiz açısından kamu - eğitim diplomasisi adına önemli bir adım olan, aynı zamanda Birleşmiş Milletler misyonları nezdinde küresel ölçekte önemi gün geçtikçe artan 6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale (Formed Police Unit - FPU) Eğiticilerinin Eğitimi (Training of Trainers - ToT); 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Başkanlığımız Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Ali Birinci Kültür Merkezinde; Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTAŞ, Birleşmiş Milletler Polis Birimi Başkanı Luis CARRİLHO, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları; 1. Sınıf Emniyet Müdürü Erhan GÜLVEREN, 1. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim KULULAR, Birleşmiş Milletler Yöneticileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur TANYELİ, Emniyet Teşkilatı Daire Başkanları, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız, Akademi yönetici ve akademisyenleri ile 15 ülkeden 33 kursiyerin katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu törende; Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTAŞ, Birleşmiş Milletler Polis Birimi Başkanı Luis CARRİLHO, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur TANYELİ tören katılımcılarına ve kursiyerlere hitap etmişlerdir. 8 hafta sürecek eğitim Akademimiz Gölbaşı yerleşkesinde tüm hızıyla devam etmektedir.

Kaynak: Habermetre

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6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitimi - Haberler
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