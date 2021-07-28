6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitimi Programı Gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımıyla 6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitimi Açılış Programı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımıyla 6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitimi Açılış Programı düzenlendi.

Programa ayrıca Birleşmiş Milletler Polis Müşaviri Luis Miguel Carrilho, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren ve İbrahim Kulular, Birleşmiş Milletler Polis Birimi Personel Daire Başkanı Ata Yenigün, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Dış İlişkiler Daire Başkanı Volkan İmişçi ve kursiyerler katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Kamu düzeninin tesisi ve korunması için insan haklarına saygılı ve hukuka bağlı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Emniyet Teşkilatımız, hiç şüphesiz ki, her bireyin hak ve özgürlüklerinin, sağlığının, yaşam alanının korunması noktasında büyük bir gayret ortaya koymaktadır. İnsanımızın düşünce ve ifade özgürlüğünü, toplantılar, gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerle kullanmalarını sağlama, terör örgütleri ve marjinal grupların söz konusu etkinlikleri sabote ederek amacı dışına çıkarmasına mani olma, güven ve huzur ortamı içinde programların sağlıklı bir şekilde yapılması için en yüksek duyarlılığı göstermenin gayreti içerisindeyiz. " dedi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Sayın Bakanımız başta olmak üzere teşkilatımızın her bir yöneticisinin en üst düzeydeki hassasiyetleri ve yönlendirici rehberliğiyle personelimizin sağduyu ve nezaketi her daim canlı tutulmaktadır. Belirli periyotlarla verdiğimiz eğitimlerde saha tecrübesi olan arkadaşlarımızın bilgi aktarımı ve tecrübe paylaşımından faydalanırken, eğitimlerimizi teknik donanım malzemelerinin en doğru şekilde kullanımının yanı sıra, uluslararası alanda genel kabul görmüş saha uygulamaları ile de destekliyoruz. Bu kapsamda teşkilat olarak, sahip olduğumuz engin tecrübeyi, birikimi ve teknik kapasitemizi paylaşmaktan ve istişarelerde bulunarak güvenlik alanında gelişme ve güçlenmeye katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek isterim. " ifadelerini kullandı.

Uluslararası polis işbirliği kapsamında son 25 yılda 84 ülke ve 9 uluslararası kuruluş ile birlikte düzenlenen 2 bin 505 eğitim programında yaklaşık 42 bin yabancı kolluk personeline eğitim verildiğini belirten Aktaş, "Teşkilatımız, sınır aşan suç örgütleri ile mücadelede de uluslararası iş birliği ve koordinasyonu artırarak farklı stratejileri uygulamakta; küresel ölçekte daha profesyonel, daha donanımlı bir yapı oluşturulmasına katkı sunmaktadır. Uluslararası polis iş birliği; ülkelerin demokrasilerine ve ulusal güvenliklerine büyük bir tehdit oluşturan fetö, pkk/pyd ve deaş terör örgütlerinin ve bağlantılı kuruluşların yabancı ülkelerdeki faaliyetlerinin engellenmesi ve ulusal güvenlik açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle ülke olarak, bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanması için de yoğun ve kararlı bir şekilde çalışmalarımız sürmektedir. " diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Müşterek yürüttüğümüz iş birliği faaliyetleri ve bilgi paylaşımları sayesinde, başta terör örgütleri olmak üzere, uyuşturucu, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, telekomünikasyon dolandırıcılığı ile asayiş suçlarına karışan şahıslara ve birçok organize suç örgütüne yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Suçların küreselleştiği dünyada bilgi aktarımının, tecrübe paylaşımının ve koordinasyonun çok daha önemli olduğunu görmekte ve iş birliklerini her geçen gün arttırmaktayız. 8 hafta sürecek eğitimin tüm katılımcılar açısından verimli geçmesini temenni ediyor, her bir katılımcıya başarılar diliyorum. " cümleleri ile sözlerini tamamladı.

6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerinin Eğitimi Açılış Programı, konuşmalar ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre