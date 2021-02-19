6. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokol imza töreni yapıldı
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6. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokol imza töreni yapıldı

19.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:30
6. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokol imza töreni yapıldı

Çubuk Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle bu yıl içinde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokol imza töreni Ankara'da düzenlendi.

Çubuk Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle bu yıl içinde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokol imza töreni Ankara'da düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene yapılamayan turnuvanın protokolü, TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından imzalandı.

Protokol törenine asbaşkan Nilüfer Çınar Çorlulu, Ankara il temsilcisi Engin Güleç ve Çubuk ilçe temsilcisi Veysel Kılınçarslan da katıldı.

Turnuvada dereceye girenlere toplam 60 bin lira ödül dağıtılacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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