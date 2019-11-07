07.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:49

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Encan Aydoğdu, kentsel dönüşümün ülkenin gelişimi açısından ve Türkiye gayrimenkul sektörü açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "Yıllar itibarıyla kısa orta vadede 6,5 milyon konutun dönüşümü söz konusu olmakta olup bu dönüşüm ekonomik anlamda gelişmekte olan bir ülkenin ekonomisine eş değer rakamları ifade ediyor." dedi.

YeniBirlik Gazetesi ve Management Plus Danışmanlık ve Eğitim iş birliğiyle kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna anlatmak amacıyla "Kentsel Stratejiye Dayalı Dönüşüm" ana temasıyla düzenlenen "6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi"nde konuşan Aydoğdu, kentsel dönüşümün inşaat, mimari, şehir planlama, sosyoloji, psikoloji, finansman gibi birçok disiplini ve ögeyi kapsayan bütünleşik bir değişim süreci olduğunu söyledi.

Türkiye'de kentsel dönüşümün, 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile hak ettiği değeri kazanarak gündeme geldiğini anımsatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm, ülkenin gelişimi açısından ve Türkiye gayrimenkul sektörü açısından hayati önem taşıyor. Yıllar itibarıyla kısa orta vadede 6,5 milyon konutun dönüşümü söz konusu olmakta olup bu dönüşüm ekonomik anlamda gelişmekte olan bir ülkenin ekonomisine eş değer rakamları ifade ediyor. Ülkemizde 1999 depremi öncesi inşa edilmiş, Türkiye'de 13,5 milyon, İstanbul'da ise 3 milyonun üzerinde konut bulunduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, orta uzun vadede tüm bu konutların dönüşüm geçirmek zorunda kalacağını düşündüğümüzde, konunun boyutları bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu nedenle yapılacak olan uygulamalarla şehri yalnızca dönüştürmek amaçlı değil, şehri değer odaklı dönüştürmek esas olmalıdır. Bu noktada kentsel dönüşüm projeleri; kamu, özel sektör, sivil toplum iş birliği, yerinde dönüşüm, mevcut geleneksel yapının, fiziksel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçların dikkate alınması, sürdürülebilir binaların inşa edilmesi ve ekonomi, toplum ve çevre bileşenlerinin bütününü gözeten bir vizyon vadetmelidir."

Kentsel dönüşümün, farklı disiplinlerin bir araya gelmesi ile gerçekleştirilen bir takım çalışması olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Değerleme sektörü ortak faydayı açığa çıkarmanın ve adil paylaşımın anahtarlarından biridir. Bu anlamda değerleme, süreçte adaletin terazisi rolünü üstleniyor. Değerlemelerin tarafsız, objektif ve adil bir yapıda gerçekleştiriliyor olması, kentsel dönüşüm projelerinde hak sahipleri ile geliştiriciler arasındaki olası ihtilafların daha sözleşme sürecinden başlayarak önlenebilmesini, tüm sürecin hızlı ve huzurlu tamamlanmasını temin etmektedir." diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Programda, "Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik" ödülleri de sahiplerini buldu.

"En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü" kategorisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye Projesi ile başarı ödülüne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Bayrampaşa Projesi ile teşvik ödülüne değer bulundu.

"En İyi Tarihi ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan Belediye Ödülü" dalında Erzurum Büyükşehir Belediyesine Kale Çevresi Projesi ile başarı ödülü verilirken, En İyi Düşük Yoğunluklu Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye Ödülü dalında Esenler Belediyesi Büyük Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi ile başarı ödülüne layık görüldü. Antalya Kepez Belediyesi aynı kategoride Yeşil Gerdanlık Projesi ile teşvik ödülü verildi.

En İyi Sosyal Dönüşüm Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye Ödülü kategorisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Romanları Projesi ile başarı ödülüne sahip olurken, En İyi Kamulaştırmaya Dayalı Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü dalında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine Gayberli ve Hacıbayram Veli Projesi ile başarı ödülü verildi.

En İyi Sanayinin Uzaklaştırılması Dönüşüm Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye Ödülü dalında Kocaeli Gölcük Belediyesi başarı ödülü alırken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi Projesi ile teşvik ödülüne layık görüldü.

En İyi Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye Ödülü kategorisinde İstanbul Beyoğlu Belediyesi Tarlabaşı Projesi ile başarı ödülü alırken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Projesi ile teşvik ödülüne sahip oldu.

En İyi Akıllı Şehir Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye Ödülü dalında, Sakarya Büyükşehir Belediyesine başarı ödülü verilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Bağcılar Belediyesi teşvik ödülüne değer bulundu.

En İyi Rezerv Alan İlan Eden ve Riskli Alandan Transfer Sağlayan ve Uygulayan Belediye Ödülü alanında ise Kocaeli Gölcük Belediyesi Sivritepe Projesi ile başarı ödülüne sahip oldu.

Kaynak: AA