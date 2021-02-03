6. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu yarın başlayacak

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubunca organize edilen 6. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu, 4-7 Şubat tarihleri arasında çevrim içi düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre hekim, hemşire, podolog, ortez-protez uzmanı ve ilgili diğer meslek gruplarından 1200 katılımcı, 11 uzmanlık derneği ve sektörden 13 firmanın desteği ile çevrim içi gerçekleşecek sempozyuma, yurt içi ve yurt dışından 152 bilim insanı konuşmacı olarak katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, sempozyumda diyabetik ayağın tüm yönleriyle ele alınacağını kaydetti.

Diyabet hastalığının getirdiği en önemli sorunlardan birinin ayaklarda oluşan yaralar ve buna bağlı gelişen enfeksiyonlar olduğunu belirten Ertuğrul, hastaların yaklaşık yüzde 15-20'sinin yaşamlarının bir döneminde ayaklarında sorun yaşadığını anlattı.

Epidemiyolojik çalışmaların şeker hastalarının yaklaşık yüzde 2 ile 4'ünün ayaklarında yara olduğunu gösterdiğine işaret eden Ertuğrul, bu hastaların uygun tedavi edilmemesi durumunda ise yüzde 10'unun ayaklarının diz altından ya da diz üstünden kesilmek zorunda kaldığını vurguladı.

Prof. Dr. Ertuğrul, yapılan bilimsel araştırmalara göre, dünyada şeker hastalığına bağlı olarak her 20 saniyede bir hastanın ayağını kaybettiğini, bu oranlara göre Türkiye'de de yaklaşık 300 bin ayağında yarası olan şeker hastası bulunduğunu ve her yıl bu hastaların 20 ila 30 bininin ayaklarını kaybettiğini aktardı.

Salgın sürecinde şeker hastalarının düzenli kontrollerini yaptırmadığını belirten Ertuğrul, "Bu da bu hastaların ayaklarında yaraların oluşmasına ve oluşan yaraların uygun tedaviye ulaşamama nedeniyle kötüleşmesine, hatta tedavi edilemeyecek duruma gelmesine yol açtı. Şeker hastalarının ayak yaralarının tedavi edilememesi ne yazık ki yara oluşan ayağın kaybıyla sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Farkındalığın arttırılması uzuv kayıplarının önüne geçecek"

Diyabetik ayak yarası ve enfeksiyonun şeker hastaları için kader değil önlenebilir bir komplikasyon olduğuna dikkati çeken Ertuğrul, ayak yarası olanların salgın sürecinde de düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Bunun için şeker hastaları hem kan şeker düzeylerini normal sınırlarda tutmalılar hem de tanı alındıkları andan itibaren düzenli ayak bakım kontrollerini yaptırmalılar. Gelişen bir yara ve enfeksiyon durumunda ise bu konuda özelleşmiş ünitelerde tedavilerini yaptırmaları gerekiyor. Konu ile ilgili farkındalığın arttırılması ve toplumun bu konuda bilgilendirilmesi uzuv kayıplarının önüne geçecek. Bu konuda tedavi yapacak merkez ve ünitelerin sayısının arttırılması ise hastaların ayaklarını kaybetmesinin önüne geçecek. Tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi bu hastalıkta da önemli olan korunmaktır. Bu nedenle tüm şeker hastalarına sesleniyoruz. Ayağınıza iyi bakın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu