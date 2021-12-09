6 ülkenin gençlik çalışanı Diyarbakır'da buluştu - Haberler
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6 ülkenin gençlik çalışanı Diyarbakır'da buluştu

6 ülkenin gençlik çalışanı Diyarbakır'da buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Diyarbakır'da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, Erasmus Programı Avusturya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'Youth Without Borders' eğitim kursunu gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, Erasmus Programı Avusturya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'Youth Without Borders' eğitim kursunu gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, Avusturya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye'den toplam 25 gençlik çalışanın katıldığı proje ile mültecilere ve yerellerde bulunan başta Roman gençleri olmak üzere farklı kültürdeki gençlere yönelik neler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunularak, kendi ülkelerinde uygulanmak üzere 4 farklı atölye çalışması oluşturuldu. Erasmus Programı Avusturya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'Youth Without Borders' (Sınır Olmadan Gençlik) adlı eğitim kursu projesi Diyarbakır'da gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, oluşturulan bu 4 atölye çalışması Mayıs 2022 tarihine kadar ortak kuruluşların yerel çalışmalarında pratik edilecek ve sonuçlar 1-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında Viyana'da gerçekleştirilecek olan projenin 2. aşamasında değerlendirileceğini kaydederek, bu atölye çalışmaları kitapçık şeklinde tasarlanarak diğer gençlik kuruluşları ile paylaşılacağını aktardı. - DİYARBAKIR

6 ülkenin gençlik çalışanı Diyarbakır'da buluştu

6 ülkenin gençlik çalışanı Diyarbakır'da buluştu

6 ülkenin gençlik çalışanı Diyarbakır'da buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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