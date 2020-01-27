6 ülkeden çevreci öğrenciler Başakşehir'i ziyaret etti

27.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:13

Ekolojiyle ilgili çalışmalar yapan altı ülkeden 60 öğrenci, görüş alışverişinde ve incelemelerde bulunmak üzere Başakşehir'e geldi. Öğrenci grubunu makamında ağırlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın sonuçlarıyla yakından ilgilendiğini söyledi.



Gençlerin ekolojik girişimci bilgilerini artırmak ve gelecekteki çevreci çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Ekolojiye Giriş (Erasmus + Ecopreneurship) programı kapsamında İstanbul'u ziyaret eden Sırbistan, Makedonya, İngiltere, Litvanya, Romanya ve Türkiye'den öğrenciler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Başakşehir'e hayran kaldılar



Başakşehir'deki temaslarına Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı ve Deprem Simülasyon Merkezi'ni ziyaret ederek başlayan öğrenci grubu, Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, Başakşehir Youtube Akademi ve Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Daha sonra Başakşehir Belediyesi'nde Başkan Yasin Kartoğlu ile bir araya gelen öğrenciler, gördüklerinden çok etkilendiklerini belirterek, gençlere yönelik özgün projeleri hayata geçiren Başakşehir Belediyesi'ne ve Başkan Kartoğlu'na teşekkür etti.



"Modern şehirleşme ile yeşili buluşturduk"



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Başakşehir, İstanbul'un en gözde ve cazibe merkezi ilçelerinden biri. İstanbul Havalimanı'na çok yakınız, Türkiye'nin en büyük millet kıraathanesi yoğun ilgi görüyor, haziran ayında Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi ilçemizde açılmış olacak. Biz modern şehircilik ile yeşili buluşturarak nüfusu en çok artan ilçe olduk. Sizleri de Başakşehir'e bekleriz" diye konuştu.



"Çevreci projeler seçim kampanyamızdı"



İklim değişikliği ve küresel ısınmanın sonuçlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Başkan Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi'nin ilçe sakinlerine dağıttığı organik bez çantayı öğrencilere göstererek şunları kaydetti: "Zaten çevreci projeler seçim kampanyamızdı ve Başakşehirlilere vaadimizdi. Bunu da başardık. Türkiye'de ilk kez 'Sıfır atık, güzel gelecek' projesini Başakşehir'de bizim belediyemiz hayata geçirdi. İlçeyi kapı kapı dolaşıp bez çantalar ve geri dönüşüm üniteleri bıraktık."



Ziyarette öğrencilerden Litvanyalı Deimante Jankunaite, Türkçe okuduğu şiirle beğeni topladı. Öğrenci grubu, Başakşehir ziyaretinin son durağında Şamlar Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA