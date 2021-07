6 ülkeden 36 genç engelliler için Eskişehir'de buluştu

Eskişehir'de "I am here, aware of me" (Buradayım, beni fark et) adlı proje kapsamında bir araya gelen 6 ülkeden 36 genç, etkinlikler yürüterek engellilere yönelik farkındalık oluşturuyor.