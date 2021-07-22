6 ülkeden 36 genç engelliler için Eskişehir'de buluştu
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6 ülkeden 36 genç engelliler için Eskişehir'de buluştu

6 ülkeden 36 genç engelliler için Eskişehir'de buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de "I am here, aware of me" (Buradayım, beni fark et) adlı proje kapsamında bir araya gelen 6 ülkeden 36 genç, etkinlikler yürüterek engellilere yönelik farkındalık oluşturuyor.

Eskişehir'de "I am here, aware of me" (Buradayım, beni fark et) adlı proje kapsamında bir araya gelen 6 ülkeden 36 genç, etkinlikler yürüterek engellilere yönelik farkındalık oluşturuyor.

Türkiye, İtalya, İspanya, Romanya, Litvanya ve Letonya'dan 36 genç, Eskişehir'de, "I am here, aware of me" (Buradayım, beni fark et) adlı proje kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Avrupa Birliği, Türkiye Ulusal Ajansı, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile etkinlikler yürütüyor. Proje Koordinatörü Cüneyt Mehmet Elbastı önderliğindeki bir araya gelen gençler; özel eğitimin bilinmesi, engelli istismarının azaltılması ve engellilere karşı olumlu davranışların oluşturulması yönünde farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetler yürüterek, proje içerisinde yer alan katılımcılarda yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde engellilere yönelik farkındalığı artırmak istiyor. Projede yer alan katılımcılar; özel eğitim, engelli bireylerin toplumda yaşadığı sorunlar, çocuk yaşamı ve çocuk hakları konularıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor. Katılımcılar, özel eğitime dair gençlerdeki ve toplumdaki bilgi seviyesini arttırmak, engelli bireylere olan yaklaşımı güçlendirmek adına fikir alışverişi yapıyorlar. Bu kapsamda interaktif ve üretken oyunlar, kısa film gösterileri, sunumlar, gezi gibi etkinlikler gerçekleştirmelerinin yanında, değerlendirme testleri uygulayıp kurumlara ziyaretlerde bulunuyorlar.

Oluşturulmaya çalışılan bu etkilerin yanında projeye 6 farklı ülkeden gelen katılımcıların ve yerel halkın kültürlerarası etkileşimini artırmak amacıyla da katılımcı ülkelerin yemeklerinin, müziklerinin ve danslarının tanıtıldığı kültür geceleri düzenleniyor. Eskişehir'de bulunan turistik bölgelere de ziyaretler gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda katılımcılar, projede yer alan ülkelerin dillerine ve özellikle İngilizce'ye dair bilgilerini arttırarak yabancı dillerini geliştiriyor. - ESKİŞEHİR

6 ülkeden 36 genç engelliler için Eskişehir'de buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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