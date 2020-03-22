6 ülke gezdi, Hindistan'da işlendi, 30 bin dolara satışa çıktı
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Hindistan, Bingöl, Güncel

6 ülke gezdi, Hindistan'da işlendi, 30 bin dolara satışa çıktı

Bingöl'de bulunan ve oldukça pahalı olan göktaşını, Muğla'nın Bodrum ilçesine getiren tespih ustası meteor taşını işlemek için 6 ülkeye gönderdi.

22.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:36
6 ülke gezdi, Hindistan'da işlendi, 30 bin dolara satışa çıktı

Bingöl'de bulunan ve oldukça pahalı olan göktaşını, Muğla'nın Bodrum ilçesine getiren tespih ustası meteor taşını işlemek için 6 ülkeye gönderdi. 6,5 ayda meteor taşını tespihe çeviren usta, dünyada bir örneği daha olmayan tespihi 30 bin dolara satıyor.

Kehribar, Oltu, gümüş, altın ve değerli taşlardan yapılan tespihlerin yanı sıra meteor taşından da tespih yapıldı. 2015 yılında Bingöl'ün Sarıçiçek köyüne düşen göktaşını satın alan tespih ustası İsmail Ergün meteor taşını 6 ülkeye gönderdi. Hindistan'da işlenebilen taş 3 yıldır alıcısını bekliyor.

6 ülke gezdi Hindistan'da işlendi

Devlet sanatçısı, hattat ustası, koleksiyon tespihi üreticisi İsmail Ergün Bingöl'e giderek bir göktaşı satın aldı. Aldığı taşın meteor olduğuna dair MTA'dan olur alan Ergün, atölyesinde taşı işlemeye çalıştı, oldukça sert yapısıyla bilinen meteor taşını bir türlü işleyemeyen Ergün, taşı 6 ülkeye göndererek tespihe çevirmeye çalıştı. En son Hindistan'a gönderilen taş elmas işleme atölyesinde tespihe çevrilebildi. 6,5 ay boyunca ince ince dokuyarak göktaşını tespih yapan Ergün, tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı. Sıfır bir araba fiyatında olan göktaşı tespihi ise 3 yıldır alıcısını bekliyor. Dünyada sadece 1 adet bulunan tespihi görmek isteyenler, sanatçı İsmail Ergün'ü ziyaret ediyor.

Tespihin fiyatı 30 bin dolar

Meteor taşından yapılan tespihin 30 bin dolara satışta olduğun ifade eden Ergün, "Tespihin fiyatı 30 bin dolar, satmayı düşünüyoruz ve talihlisini bekliyoruz. Güzel bir tespih, halen popülerliğini koruyor. Bunun gibi bir çalışma henüz daha yapılmadı dünyada. Göktaşından hiç kimse teşbih yapmadı. Göktaşını işleyip tespih yapmak zaten çok zordur" şeklinde konuştu.

Hindistan'da işlendi

Ergün, taşın 6 ülke gezdiğini aktararak, "Bingöl'e düşen bir göktaşıydı. Biz Bingöl'den temin ettik bu taşı. Kolay işleyebiliriz diye düşünmüştük. Bizim kendi atölyemiz var taşları işleyebiliyoruz. Fakat biz bu taşı işleyemedik. Çok uzun uğraşlar sonucunda başarılı olamadık. Taşı yurt dışına gönderdik. 6 ülkeyi gezdi taş, en son Hindistan'da bir atölyede işleyebildik taşı. Hindistan'da elmas atölyeleri var, orada işlenebiliyor, teknolojileri bu konuda çok ilerde. Bir takım işlemlerini Malezya'da gerçekleştirdik. Türkiye'de atölyemizde ince işlerini kendimiz yaptık. Dizilimini ve altından imame ve püsküllerini biz tasarlayıp yaptık. 6,5 ay sonunda tespih ortaya çıkabildi. Uzun bir süreç oldu ama değdi ve çok güzel bir tespih oldu. Güzel bir koleksiyon, tespih koleksiyoncuları için nadide bir eser ortaya çıktı" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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