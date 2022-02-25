6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira ceza kesildi - Haberler
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6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira ceza kesildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma trafik timleri tarafından traktörlere yönelik köy yollarında denetim yapıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma trafik timleri tarafından traktörlere yönelik köy yollarında denetim yapıldı. Denetimde 6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Jandarma trafik timleri kara yolu ve köy yollarında trafik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tarafından Kaynaşlı Sarıçökek yolu, Yığılca ilçe yolu ve Gölyaka ilçe yolu güzergahlarında 115 traktörü kontrol etti. Kusurlu görülen 6 sürücüye 2 bin 334 lira cezai işlem uygulandı, 1 traktör trafikten men edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Traktör, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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