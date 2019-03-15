Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen "6. Trabzon Kitap Fuarı", 100 yazar ve 100 yayınevinin katılımıyla açıldı.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen açılış töreni, kentteki bir alışveriş merkezinde Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimizin cuma namazı esnasında uğramış olduğu saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle orada şehadete yürüyen Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii ki bu hainliği yapanları da lanetliyor, kınıyoruz."

Kitap fuarının da önemli bir etkinlik olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, "Trabzon'da bu yıl 6'ncısı düzenlediğimiz kitap fuarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çocuklara kitap sevgisinin aşılanması açısından çok güzel bir organizasyon." diye konuştu.

"Trabzon kültürün, bilimin, edebiyatın ve sanatın şehridir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da Trabzon'un kültürün, bilimin, edebiyatın ve sanatın şehri olduğunu ifade etti.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen kitap fuarının kente hayırlı olması temennisinde bulunan Gümrükçüoğlu, "Trabzon'un bu kültürel birikimi, her alanda olduğu gibi kitap sevgisi alanında da ilerleyen yıllarda devam etmiş olacaktır." dedi.

Gümrükçüoğlu şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da dindaşlarımızı haince, hunharca bir saldırı ile şehit eden olayı lanetle kınıyoruz. Elhamdülillah biz Müslüman'ız. Bütün dünyaya diyoruz ki insan katliamı bütün dinlerin en büyük günah saydığı eylemdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 'bir insanı katleden bütün insanlığı katletmiştir' buyurmuştur. O katiller bütün insanlığı katletmiştir. "

Kitap okumanın önemine de dikkati çeken Gümrükçüoğlu, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu ve Gümrükçüoğlu ile diğer ilgililer, kurdele keserek fuarın açılışını yaptı.

Fuar, 24 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA