6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, sabah saatlerinde de Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: DHA