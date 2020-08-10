6 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.
10.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:30
MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Kaynak: İHA
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