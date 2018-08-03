6 Terörist Daha...

6 Terörist Daha...

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Hakkari Şemdinli kırsalında 2 terörist (ölü), Diyarbakır Hani kırsalında 2 terörist (ölü), Şanlıurfa Suruç'ta 2 terörist (teslim) olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

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