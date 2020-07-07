6 Temmuz 2020 Haberleri
6 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
07.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:15
- Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
- Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü
- Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
- Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı 'son dakika' paylaşımı ile duyurdu
- Antalyaspor'da Lukas Podolski 4 hafta forma giyemeyecek
- New York Valisi Cuomo, ABD'de koronavirüsün yayılmasından Trump'ı sorumlu tuttu
- Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
- Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
- 50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
- Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
- Maskesiz otobüse binmeye çalışan iki kişi, kendilerini uyaran otobüs şoförünü darp etti
- Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü
- Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
- 239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
- Galatasaraylı Feghouli: Benim yüzümden Trabzonspor'a yenildik
- Sevda Noyan'a Atatürk sözleri nedeniyle açıklan soruşturmada yetkisizlik kararı verildi
- Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
- Trabzonspor maçında oyundan atılan Feghouli'ye para cezası verilecek
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
- Koronavirüsü unutup dansözlü açılış ve köpük partisi yapanlara ceza yağdı
- Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu
- İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
- Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
- Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
- Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
- Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
- İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
- Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
- Liverpool, 17 yaşındaki Harvey Elliott ile sözleşme imzaladı
- Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
- İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
- Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin 'babacan tavır' olarak görüldüğü iddialarına yanıt
- MFÖ solisti Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi
- 89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
- Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
- Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
- Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış
- Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
- Teknik direktör Sergiy Rebrov: F.Bahçe iddiaları doğru değil, takımımın başındayım