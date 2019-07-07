6 Temmuz 2019 Haberleri
6 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Son Dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik kilitlendi
- Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile bir araya geldi
- Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı
- Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti
- Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı
- Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
- ABD'de bir AVM'de patlama meydana geldi! Çok sayıda yaralı var
- İngiltere'deki müzik festivalinde yumruklar konuştu
- Üstü kirli diye genç işçiyi koltuğa oturtmayan şoföre tepki yağdı
- Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını, zabıta kurtardı
- Yunanistan yarın seçime gidiyor! İşte anketlerde önde görünen parti
- 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
- Tatilden önce Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor
- Telefonda nişanlısıyla tartışan 1,5 yıllık polis memuru, intihar etti
- Viraja hızlı giren taksi nehre uçtu! Kabus dolu anlar kamerada
- MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi
- Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken hareket!
- Putin'in özel temsilcisinin sağ kolu 'vatana ihanet'ten tutuklandı
- 555 bin liralık büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü
- Stefano Okaka, Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı!
- Polis, intihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardı
- Melih Gökçek'ten CHP'li Gürsel Tekin'in jet ski paylaşımına tepki: Cahille cahil olmak çok ayıp
- Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın
- Güneş, Sirius yıldızı ile kavuşuyor! Şans kapınızı çalıyor
- Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun Türkiye'de olduğu iddia edildi
- Mayolu fotoğraflarını paylaşan şarkıcı Göksel, fiziğiyle tam not aldı
- Beşiktaş, Arsenal'in Japon golcüsü Takuma Asano'ya gözünü dikti
- Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi
- Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu!
- AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Başkanlık sisteminde revizyon' iddiasına yanıt
- Beslediği arıların saldırısına uğrayan kadın öldü
- Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın icra yoluyla aldığı çocuklarına kavuştu
- Müteahhit arkadaşını yatakta katleden cani: Onu dili öldürdü
- Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Antalya'da vatandaşlar zor anlar yaşadı
- Tuvaletini yapmak için seçtiği yer kabusu oldu!
- İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır
- 17 yaşındaki genç, Mardin'in ilk yerli otomobilini yaptı
- İmamoğlu'ndan 'Makamında asılı Atatürk tablosundaki vatandaş Gülen'in dedesi' iddiasına yanıt
- Balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı, timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu
Son Dakika Haberleri