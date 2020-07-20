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6 teknoloji şirketi G20 ülkeleriyle yarışıyor

Küresel çevrede en çok tanınan 6 teknoloji şirketinin toplam parasal değeri, G20 üyesi 14 ülkenin ayrı ayrı 2019 yılı GSYH rakamlarından daha yüksek seviyede bulunuyor.

6 teknoloji şirketi G20 ülkeleriyle yarışıyor
20.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:50

Küresel çevrede en çok tanınan 6 teknoloji şirketinin toplam parasal değeri, G20 üyesi 14 ülkenin ayrı ayrı 2019 yılı GSYH rakamlarından daha yüksek seviyede bulunuyor.

Teknoloji tabanlı veya dijital teknolojiye yoğunlaşan şirketlerin ekonomik büyüklükleri dudak uçuklatıyor. 6 teknoloji şirketi; Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Apple 5,3 trilyon dolarlık toplam piyasa değeriyle ekonomik anlamda G20 ülkeleriyle yarışıyor. G20 üyesi 14 ülkenin, GSYH'si 6 teknoloji şirketinin piyasa değerleri toplamının gerisinde kalıyor. Söz konusu istatistik dünyada teknolojiye yapılan ve her geçen dönemde de artan yatırımların ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Google ve Facebook, ABD'de tüm dijital reklamcılığın yüzde 73'ünü kontrol ediyor.

Dijital teknolojiye yoğunlaşan 6 teknoloji devinin yıllık gelirleri, piyasa değerleri ve borsadaki değerleri incelendi.

Apple

2019 yılını 260,2 milyar dolar gelirle kapatan Apple'ın piyasa değeri 1,6 trilyon dolara yaklaştı. Şirketin hisseleri 381 dolara çıktı.

Amazon

Geçtiğimiz sene 280,7 milyar dolar gelir elde eden Amazon'un piyasa değeri 1,5 trilyon dolara yakın seviyesinde bulunuyor. Şirketin hisseleri 2 bin 970 dolar düzeyinde işlem alıyor.

Microsoft

2019'u 125 milyar dolarlık gelirle kapatan Microsoft'un piyasa değeri 1,27 trilyon dolar oldu. Şirketin hisseleri 202 dolar düzeyinden işlem görüyor.

Google

160,4 milyar dolarlık gelirle geçtiğimiz yılı sonlandıran Google ise 1,1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip. Şirketin hisseleri bin 503,60 dolar düzeyinden işlem görüyor.

Facebook

Geçtiğimiz sene 70 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un piyasa değeri 700 milyar dolara yaklaştı. Şirketin hisseleri 244 dolar düzeyinde işlem alıyor.

Alibaba

2019 yılını 59 milyar dolar gelir elde eden Alibaba'nın piyasa değeri ise 500 milyar dolara yaklaştı. Şirketin hisseleri 238 Hong Kong Doları seviyesinde işlem görüyor.

6 şirket parasal olarak GSYH'si incelenen G20 üyesi 14 ülkeyi ayrı ayrı geride bıraktı. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında G20 ülkelerinin 2019 yılı GSYH bilgileri incelendi. Söz konusu teknoloji şirketleri parasal değer anlamında G20 ülkelerinin yüzde 73'ünü geride bıraktı. Bahsedilen şirketler 5,3 trilyon dolarlık toplam piyasa değeri ile Almanya (3,9 trilyon dolar), Fransa (2,77 trilyon dolar), Hindistan (2,72 trilyon dolar), Arjantin (578 milyar dolar), Rusya (1,7 trilyon dolar), Avustralya (1,5 trilyon dolar), Brezilya (1,8 trilyon dolar), Güney Kore (1,7 trilyon dolar), İngiltere (2,7 trilyon dolar), İtalya (2,1 trilyon dolar), Kanada (1,7 trilyon dolar), Meksika (1,3 trilyon dolar), Güney Afrika (372 milyar dolar), Endonezya'nın (1,1 trilyon dolar) ayrı ayrı olmak üzere yıllık GSYH'sinden daha yüksek rakama sahip.

Bu durum son 10 yılda atılım gerçekleştiren teknoloji şirketlerinin değerini artıracağı öngörülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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