6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Fraport TAV Antalyaspor ve Gaziantep FK, çirkin ve kötü tezahürat, Adana Demirspor saha olayları, Demir Grup Sivasspor ise usulsüz seyirci alınmasından dolayı PFDK'ya sevk edildi.

Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'ın da kural dışı hareketinden dolayı PFDK'ya sevkine karar verildi.

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet