6 suçtan aranıyordu, ihbar üzerine yakalandı

Eskişehir'de aranması olan ve firari durumdaki şüpheli, ihbar üzerine yakalandı.

Eskişehir'de aranması olan ve firari durumdaki şüpheli, ihbar üzerine yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Gazi Yakup Satar caddesinde aranan bir şahsın olduğu ihbar edildi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, 6 farklı suçtan aranması olan ve 8 adet dosyanın firarisi olduğu tespit edilen O.U.'yu yakaladı.

Gözaltına alınan O.U., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı